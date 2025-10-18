Scalia Volley Sciacca, esordio casalingo al Palatenda Roccazzella contro Leyojanni

Dopo il brillante debutto in trasferta con la vittoria sul campo di Palermo, Scalia Volley Sciacca è pronto a scendere in campo per la seconda giornata del campionato nazionale di Serie B 2025/2026.

Domenica 19 ottobre, alle ore 17:00, il Palatenda “Roccazzella” sarà teatro dell’attesissimo esordio casalingo stagionale. Sarà una giornata speciale non solo per il ritorno in campo di una squadra che nello scorso campionato ha dato molte soddisfazioni ai tifosi, ma anche per il debutto ufficiale tra le mura amiche del nuovo tecnico Tani Frinzi Russo, chiamato a guidare la squadra in questa nuova avventura. L’entusiasmo è palpabile, l’ambiente è carico di energia positiva e la squadra, con i nuovi innesti, è determinata a confermare quanto di buono mostrato nella prima uscita stagionale.

Ma attenzione: l’avversario di turno, reduce da una sconfitta interna nella gara inaugurale contro Ciclope Bronte, arriverà a Sciacca con il chiaro intento di riscattarsi. Una sfida che si preannuncia intensa e combattuta, da non perdere. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Volley Club Sciacca.