Caltanissetta

A Caltanissetta omaggio floreale per i carabinieri caduti a Castel d’Azzano

Tanti omaggi floreali deposti presso la Caserma di viale Regina Margherita e presso i reparti della provincia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, “a nome di tutti i militari dell’Arma della provincia, desidera esprimere il più sentito ringraziamento a tutte le Istituzioni locali e alla cittadinanza per l’affettuosa vicinanza e per i sinceri gesti di cordoglio nei confronti dell’Arma, a seguito della tragica scomparsa dei tre Carabinieri caduti in servizio a Castel d’Azzano”.

I tanti omaggi floreali deposti presso la Caserma di viale Regina Margherita e presso i reparti della provincia, le parole di affetto e di sincera solidarietà, le commosse attestazioni di stima, “hanno rappresentato un segno tangibile del profondo legame che unisce la comunità nissena ai suoi Carabinieri”. “In un momento di profondo dolore per tutta la famiglia dell’Arma, la partecipazione e la vicinanza morale ricevute costituiscono per noi motivo di grande conforto, rafforzando quel legame profondo e quotidiano con i cittadini che è base imprescindibile del nostro servizio”.

