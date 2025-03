Villaseta e Monserrato, Festa della donna: iniziativa dei giovani dell’oratorio Luce Nuova

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, i ragazzi dell’oratorio Luce Nuova di Villaseta e Monserrato hanno deciso di lanciare un’iniziativa simbolica ma potente: riempire le strade del quartiere con cuori colorati contenenti frasi di sensibilizzazione sulla parità di genere.

Un gesto semplice, ma con un obiettivo chiaro: far riflettere, strappare un sorriso e ribadire che anche Villaseta e Monserrato sono parte di questa battaglia per un mondo più giusto.

I giovani del territorio vogliono dare il loro contributo e dimostrare che la parità di genere è un tema che riguarda tutti, nessuno escluso.

Con questa iniziativa, invitano chiunque a fermarsi, leggere e portare con sé un pensiero in più su un tema così importante.







foto di Gabriele Ciulla