Wwf e Spiagge pulite: rinviata la pulizia di Maddalusa

La squadra di volontari del WWF, seppur a ranghi ridotti, si è ritrovata ad Agrigento dove nella spiaggia di Maddalusa avrebbe dovuto raccogliere e catalogare per la ricerca scientifica i rifiuti portati alla riva dal mare.

Le avverse condizioni meteorologiche, con forti raffiche di vento e aria gelida, hanno sconsigliato di svolgere l’operazione, rinviandola a data futura.

Il WWF Sicilia Area Mediterranea ha in programma, nelle prossime settimane, di replicare questa attività, legata al progetto Spiagge Plastic Free, nel trapanese, come nel ragusano, dove alcuni nuclei locali si stanno organizzando.

Molti cittadini agrigentini si sono comunque presentati all’appello in ordine sparso, ma con la consapevolezza delle difficoltà che il meteo suggeriva.

“La promozione di azioni che servono a smuovere la sensibilità dei cittadini è l’obiettivo che il WWF si pone, sapendo che soltanto attraverso comportamenti virtuosi diffusi si potrà sperare in un futuro di bellezza per i nostri territori e per il pianeta intero. Il bello è possibile …e per noi non deve mancare”, ha commentato Giuseppe Mazzotta Presidente WWF o.a. Sicilia Area Mediterranea.