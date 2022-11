Manifestazione caro bollette, la delegazione Cna Licata: “vogliamo delle risposte”

Tutti in piazza a Palermo contro il caro bollette. Sindaci, amministratori locali, sindacati, associazioni di categoria, agricoltori, commercianti, imprenditori, artigiani, lavoratori, studenti, pensionati. Da tutta la Sicilia contro il caro bollette e il caro vita. In particolare, la manifestazione di oggi ha visto un’ampia partecipazione da parte delle piccole comunita’, con diversi pullman arrivati da molti paesi della provincia e non solo. Ai nostri microfoni la delegazione Cna di Licata.