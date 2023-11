Stabilizzazioni precari, assemblea sindacale a Favara: le interviste

A Favara nell’aula consiliare “Falcone e Borsellino” del municipio si è svolta un’assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, i rispettivi segretari provinciali di categoria, chiedono alla politica, interventi urgenti per consentire ai Comuni di procedere alle stabilizzazioni di oltre 200 lavoratori anche dopo la scadenza di fine anno, per evitare le potenziali conseguenze negative che, una mancata stabilizzazione, potrebbe portare in materia di qualità dei servizi per i cittadini.

Le interviste a Salvatore Parello, segretario generale Cisl Fp, Matteo Lo Raso, coordinatore provinciale Funzioni Locali Cgil, Vincenzo Lo Re, segretario provinciale Csa.