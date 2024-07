10e Lotto, vinti 16mila euro tra Agrigento e Porto Empedocle

Si festeggia in Sicilia in occasione dei concorsi del 10eLotto di venerdì 26 e sabato 27 luglio. Come riporta Agipronews, si segnalano ben quattro vincite nell’isola. Il premio più alto fa tappa a Mazara del Vallo (TP), dove un fortunato giocatore si porta a casa 20mila euro con un “9” centrato venerdì. Nel concorso di sabato, invece, vinti 10mila euro ad Agrigento, 6mila euro a Porto Empedocle e a Roccavaldina (ME). L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 11,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,2 miliardi da inizio anno.