A Fontanelle un nuovo murale “Verde Verticale”

Sarà inaugurato sabato 19 ottobre alle ore 10.30, a Fontanelle in Via Alessio di Giovanni, il murale dell’artista Gabriella Fanara voluto dal Comitato di quartiere “Fontanelle Insieme”, dal titolo “Verde Verticale”.

Il progetto nasce dalla necessità di riqualificazione di una vasta area comune volta alla socializzazione; un impegno concreto e visibile per l’ambiente; una strategia per promuovere la naturalità del territorio locale.

Questo luogo di mediazione tra un “dentro e un fuori”, tra “privato e collettivo”, costituisce dei momenti fondamentali per il futuro e attiva dei processi di partecipazione e di responsabilizzazione che rafforza quel senso di appartenenza a una comunità, che rende possibile la valorizzazione dell’ambiente. La riqualificazione di tale spazio si trasforma così in un’occasione davvero strategica d’intervento perché è in grado di costituire un elemento di comunicazione positiva nella vita dei residenti. Per evidenziare la forza espressiva di questo intervento, il progetto mantiene il verde esistente come perno di dialogo tra gli spazi già connotati.

Il progetto si propone inoltre di veicolare il messaggio di uguaglianza ed integrazione grazie all’inserimento di figure umane, nello specifico di bambini, che vivono gli spazi in modo fluido inglobando l’area del parco giochi e degli spazi secondari. Qui tutti possono sentirsi parte di una realtà collettiva permeante ed imparare a vivere accogliendo le diversità, facendo di questo un elemento di forza per “gettare le basi” per un futuro migliore.

Siamo convinti che questo senso fortemente innovativo identificativo del “nuovo spazio” lo farà divenire una grande eterotopia urbana e innescherà un processo virtuoso di possibili rigenerazioni delle periferie urbane su scala nazionale, testimoniando ancora una volta l’impegno di una preziosa comunità nel valorizzare la diversità e la bellezza che caratterizzano Fontanelle.