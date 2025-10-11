A fuoco l’autovelox sulla Ss640: l’intervento dei Vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento questa mattina sono intervenuti lungo la strada statale 640 per spegnere un incendio che ha interessato la colonnina dove è collegato l’ autovelox della Polizia di Stato, a pochi metri dalla Rotatoria degli Scrittori.

Le fiamme hanno inghiottito la struttura e danneggiato il dispositivo che rileva gli eccessi di velocità. Non è chiara ancora la causa dell’ incendio. Saranno le forze dell’ ordine a chiarire l’origine del fuoco che ha alzato al cielo una densa colonna di fumo, pericolosa per la viabilità. (Foto Sicilia target)