Agrigento

A fuoco l’autovelox sulla Ss640: l’intervento dei Vigili del fuoco

Non è chiara la dinamica, al via le indagini da parte delle forze dell’ordine

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento questa mattina sono intervenuti lungo la strada statale 640 per spegnere un incendio che ha interessato la colonnina dove è collegato l’ autovelox della Polizia di Stato, a pochi metri dalla Rotatoria degli Scrittori.
Le fiamme hanno inghiottito la struttura e danneggiato il dispositivo che rileva gli eccessi di velocità. Non è chiara ancora la causa dell’ incendio. Saranno le forze dell’ ordine a chiarire l’origine del fuoco che ha alzato al cielo una densa colonna di fumo, pericolosa per la viabilità. (Foto Sicilia target)

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Cade dagli scogli a Cefalù, grave 31enne
Agrigento

A fuoco l’autovelox sulla Ss640: l’intervento dei Vigili del fuoco
Politica

Assegnata la scorta al deputato La Vardera: “è complicato immaginare una quotidianità così”
Agrigento

Agrigento, tornano fruibili i bagni pubblici della villa Bonfiglio
Ultime Notizie

Costringono proprietari a cedere terreno, arrestati padre e due figli 
Catania

Operazione Primus, 5 arresti per spaccio di droga