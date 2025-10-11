Apertura

Raid nel vigneto di un’azienda agricola a Castrofilippo, danni per 150mila euro 

Il danno stimato ammonta a circa 150 mila euro. Il raid è avvenuto in contrada Margiovitale

Maxi danneggiamento in un’azienda agricola di Castrofilippo. Ignoti malviventi si sono intrufolati nel vigneto di uva da tavola e hanno tranciato i tiranti di oltre duemila piante. Il danno stimato ammonta a circa 150 mila euro. Il raid è avvenuto in contrada Margiovitale.

L’azienda agricola è di proprietà di un ottantenne di Canicattì. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Non è la prima volta che episodi del genere si verificano soprattutto in queste zone della provincia di Agrigento. 

