Agrigento, tornano fruibili i bagni pubblici della villa Bonfiglio

Ad Agrigento da lunedì 13 ottobre saranno a fruibili anche i bagni pubblici nella Villa Bonfiglio al Viale della Vittoria. Lo rende noto il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, che afferma: “Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale nel voler garantire maggiore decoro e vivibilità agli spazi pubblici della città. Rinnovo i ringraziamenti al direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, per la preziosa collaborazione e per la gestione del servizio, resa possibile grazie alla convenzione sottoscritta tra il Comune di Agrigento e il Parco dei Templi. Come per i servizi igienici situati tra piazzale Fratelli Rosselli e via Imera, anche quelli della Villa Bonfiglio saranno accessibili tutti i giorni, dalle ore 8 alle ore 20.”

