Agrigento

Esercitazioni militari, Mareamico: “Finalmente inizia la ricerca delle munizioni a Punta Bianca”

Lo dichiara in una nota l'associazione ambientalista Mareamico

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

“Finalmente nelle prossime settimane, come richiesto diverse volte da Mareamico, inizieranno le indagini di ricerca e di identificazione di munizionamento impiegato durante le esercitazioni di tiro, sul tratto di mare antistante il poligono di Drasi, mediante l’impiego del mezzo Neptune 1, dell’impresa Geonautics. Da 67 lunghi anni, dalla zona del poligono di Drasi, i militari sparano verso il mare e tale operazione provoca il deposito di ogive e materiale pericoloso, che inevitabilmente causa l’inquinamento del mare. Tale pericolosa situazione era stata dununciata pure dalla Commissione Parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito, venuta ad Agrigento nell’aprile del 2017.” Lo dichiara in una nota l’associazione ambientalista Mareamico.

