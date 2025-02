Accertamenti Imu e Tari, Audiconsum: “Preoccupati per gli avvisi del Comune”

“Esprimiamo grande preoccupazione per gli avvisi di accertamento esecutivi inviati recentemente dal Comune riguardanti il pagamento delle imposte locali (IMU, TASI, TARI) per gli anni pregressi.” Lo afferma in una nota la Responsabile Provinciale Adiconsum , Ilenia Capodici. “Tali avvisi, che fanno seguito a tasse non pagate, stanno creando notevoli disagi tra i cittadini, in particolare per coloro che si trovano in difficoltà economiche.Non possiamo ignorare la situazione delicata in cui molti cittadini si trovano oggi. Le difficoltà finanziarie, accentuate dalla crisi economica e dalle recenti difficoltà legate alla pandemia, hanno reso difficile per molte famiglie onorare gli impegni fiscali. Inviare avvisi di accertamento esecutivi senza una preventiva comunicazione chiara e senza la possibilità di accordarsi su modalità di pagamento rateizzato o dilazionato, rischia di mettere ulteriormente in difficoltà molte famiglie.”

Ci preme sottolineare – prosegue la nota – come il dialogo tra amministrazione e cittadini sia fondamentale in questi casi per evitare ingiustizie e per consentire ai cittadini di poter saldare i propri debiti fiscali senza il rischio di subire pignoramenti o sanzioni eccessive. Invitiamo il Comune di Agrigento a rivedere le modalità di invio degli avvisi e a garantire una comunicazione più chiara e tempestiva, garantire maggiore flessibilità nella gestione delle morosità, con la possibilità di concordare piani di pagamento rateizzati e un’adeguata assistenza per i cittadini in difficoltà; creare un canale diretto di confronto con le associazioni dei consumatori per monitorare e risolvere le problematiche legate alla gestione fiscale. L’obiettivo è quello di tutelare i diritti dei cittadini, senza caricarli di oneri che non sono in grado di sostenere.Confidiamo che l’amministrazione prenda in considerazione la situazione sociale ed economica attuale e risponda in modo tempestivo ed equo. Adiconsum resta a disposizione dei cittadini per qualsiasi chiarimento e assistenza nella gestione di tali pratiche.”