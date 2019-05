Ad Agrigento “Arci e diritti umani” allo spazio Temenos

L’ Avv. Angela Galvano Presidente Provinciale arci di Agrigento, venerdì 31 maggio alle ore 16:30 presso Spazio Temenos in via Luigi Pirandello n 1 Agrigento, organizza insieme a tutti i circoli Arci della provincia ( Circolo Belushi- Circolo Agàpe- Circolo Arcobaleno- Circolo Progresso- Circolo Liberarci e Circolo Danilo Dolci) un convegno dal titolo “Arci e Diritti umani”.

Nel corso del convegno vi saranno i saluti del Sindaco del Comune di Agrigento Calogero Firetto.

Introduce e coordina: Angela Galvano (Presidente Provinciale Arci Agrigento). Interverranno: Salvo Lipari (Presidente Regionale Arci Sicilia), Simone Oggionni (Storico e saggista), Francesca Chiavacci ( Presidente Nazionale Arci).

La Galvano afferma: “ Oggi, ancor più che in passato, è fondamentale l’azione di una realtà come l’ ARCI, in quanto è un’azione basata sulla cultura popolare, sulla solidarietà, sugli ideali antifascisti, sull’antirrazzismo, sulla lotta alle discriminazioni, sull’inclusione sociale e sulla tutela dell’ambiente e dei DIRITTI UMANI”.

La Presidente continua: “ L’ARCI lavora per l’affermazione e la tutela dei diritti umani e civili, infatti si pone tra i suoi obiettivi quello di difendere il valore dei diritti umani e possiamo dire a gran voce che siamo orgogliosi di farlo”.