Aggiudicata gara per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona est
La gara è stata aggiudicata all'impresa IG COSTRUZIONI SRL di Cinisi
L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato la gara per la manutenzione straordinaria del comparto stradale est del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. La gara è stata aggiudicata all’impresa IG COSTRUZIONI SRL di Cinisi (PA) che ha offerto il ribasso del 32,37041% per un importo contrattuale di 2.800.000,00 euro più Iva, compresi 84.000,00 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).
Alla gara, effettuata in modalità telematica, hanno preso parte 290 imprese, e gli interventi dovranno essere eseguito entro 365 giorni lavorativi dalla data di consegna dei lavori. A breve la firma del contratto d’appalto. L’intero importo è stato finanziato con fondi del Libero Consorzio, messi a disposizione della viabilità interna in seguito all’assestamento di bilancio.