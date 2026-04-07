Castrofilippo
Deve scontare quattro anni per furto, un arresto a Castrofilippo
L’uomo deve scontare una condanna di quattro anni e un mese di reclusione per il reato di furto aggravato
Un trentacinquenne di Castrofilippo è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice di Sorveglianza di Agrigento.
L’uomo deve scontare una condanna di quattro anni e un mese di reclusione per il reato di furto aggravato. Dopo le formalità di rito, il trentacinquenne è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” per espiare la pena.
Redazione
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