Castrofilippo

Deve scontare quattro anni per furto, un arresto a Castrofilippo 

L’uomo deve scontare una condanna di quattro anni e un mese di reclusione per il reato di furto aggravato

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

Un trentacinquenne di Castrofilippo è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice di Sorveglianza di Agrigento.

L’uomo deve scontare una condanna di quattro anni e un mese di reclusione per il reato di furto aggravato. Dopo le formalità di rito, il trentacinquenne è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” per espiare la pena. 

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