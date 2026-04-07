Il sindaco Pendolino ringrazia i Carabinieri: “il loro lavoro silenzioso ma costante pilastro per la vita sociale di tutti”

2Nel territorio agrigentino la presenza dei Carabinieri rappresenta un presidio fondamentale di legalità, sicurezza e vicinanza concreta ai cittadini. L’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri non si limita solo alla prevenzione e repressione dei reati, ma si traduce in un punto di riferimento costante per le comunità locali, soprattutto nei centri più piccoli, dove il rapporto umano e la fiducia sono elementi essenziali.Episodi come quello recentemente avvenuto ad Aragona dimostrano quanto sia determinante la prontezza e la professionalità dei militari nel contrastare fenomeni sempre più insidiosi, come le truffe ai danni delle persone più vulnerabili. Grazie alla loro presenza capillare sul territorio, i Carabinieri riescono a intervenire tempestivamente, tutelando i cittadini e rafforzando il senso di sicurezza collettiva”. Queste le parole del sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, che ha espresso il proprio apprezzamento ai Carabinieri della locale stazione per il fondamentale supporto garantito durante la Settimana Santa Aragonese, contribuendo allo svolgimento ordinato e sicuro dei riti. Nei giorni scorsi, inoltre, i militari, con il supporto delle Stazioni di Comitini e Sant’Angelo Muxaro, si sono resi protagonisti di una brillante operazione, arrestando in flagranza un 41enne della provincia di Catania, responsabile di una truffa aggravata con il metodo del “finto carabiniere”.

“Il loro lavoro silenzioso ma costante è un pilastro per la vita sociale dell’agrigentino. L’operazione conferma l’importanza di segnalare subito richieste sospette alle Forze dell’Ordine, contattando il 112, soprattutto quando vengono usati raggiri basati su urgenze emotive”, ha concluso Giuseppe Pendolino. Fondamentali nel prevenire e contrastare ogni forma di criminalità, i Carabinieri continuano a dimostrare, giorno dopo giorno, il loro valore e la loro presenza costante sul territorio,” ha concluso il sindaco.