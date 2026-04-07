Agrigento

Agrigento, i Carabinieri ricordano il maresciallo Guazzelli a 34 anni dall’uccisione

Una messa e poi la deposizione di una corona d’alloro sul luogo dell’eccidio

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Domani, 8 aprile 2026, sarà celebrata la ricorrenza del 34° anniversario dell’uccisione del Maresciallo Maggiore “Aiutante” dei Carabinieri Giuliano Guazzelli, Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria”, assassinato dalla mafia il 4 aprile 1992.

Per la circostanza, alle ore 10.30 presso la Rettoria di San Nicola di Agrigento, verrà officiata una Santa Messa dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri “Sicilia”, Don Salvatore Falzone, alla quale parteciperanno i familiari del Decorato, il Colonnello Nicola De Tullio, Comandante Provinciale dei Carabinieri, le massime Autorità civili e militari della provincia, nonché Magistrati in quiescenza che hanno condiviso parte del loro percorso con il Sottufficiale caduto nell’adempimento del proprio dovere. Alla cerimonia assisterà anche una rappresentanza della locale Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

Infine, alle ore 12.00 – presso il viadotto Guazzelli, luogo dell’agguato – si terrà una breve ma toccante cerimonia commemorativa, ove la presenza di un picchetto d’onore e le note del “silenzio”, scandite dal trombettiere del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, conferiranno ulteriore solennità al momento di raccoglimento, impreziosito dalla benedizione impartita dal Cappellano Militare e dalla deposizione di una corona di alloro.

Per la tragica scomparsa del Maresciallo Maggiore “Aiutante” Giuliano Guazzelli,venne tributata alla vittima del dovere la Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria” con la seguente motivazione:

“Sottufficiale di elevatissime qualità professionali, impegnato in delicate attività investigative in aree caratterizzate da alta incidenza del fenomeno mafioso, operava con eccezionale perizia, sereno sprezzo del pericolo ed incondizionata dedizione al dovere e alle Istituzioni, fornendo costanti e determinanti contributi alla lotta contro la criminalità organizzata fino al supremo sacrificio della vita, stroncata da proditorio ed efferato agguato criminale. Eccelso esempio di preclare virtù civiche ed altissimo senso del dovere.”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Aragona

Il sindaco Pendolino ringrazia i Carabinieri: “il loro lavoro silenzioso ma costante pilastro per la vita sociale di tutti”
Catania

Sorpresi in auto con oltre 5chili di cocaina e 27 mila euro in contanti,: arrestati
Messina

Precipita dal secondo piano di un’abitazione, 37enne in gravi condizioni
Agrigento

Agrigento, i Carabinieri ricordano il maresciallo Guazzelli a 34 anni dall’uccisione
Castrofilippo

Deve scontare quattro anni per furto, un arresto a Castrofilippo 
Ragusa

Botte e minacce ai genitori per i soldi della droga, arrestato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv