Incidente sul lavoro a Camastra, cestello si sgancia e tre operai precipitano nel vuoto 

Tre operai sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi a Camastra in un cantiere di un’abitazione privata in via Giovanni XXIII. Secondo le prime ricostruzioni, i lavoratori si trovavano all’interno di un cestello elevatore quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo ha improvvisamente ceduto facendoli cadere nel vuoto. L’impatto con il suolo ha provocato traumi di diversa entità ai tre uomini.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento dei feriti in ospedale. Nessuno dei lavoratori sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. L’area è stata momentaneamente messa in sicurezza per consentire i rilievi tecnici. Presenti anche gli operatori dello Spresal.