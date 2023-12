Agguato ad Agrigento, 48enne ferito a colpi di pistola 

Sul posto Irene Milisenda e Gabriele Terranova – Foto di Sandro Catanese

Agguato ad Agrigento. Un quarantottenne tunisino è stato ferito a colpi di pistola nei pressi di piazza Ravanusella, nel cuore della Città dei templi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato colpito all’avambraccio da distanza ravvicinata. L’aggressore, dopo aver esploso almeno due colpi, si è dileguato per le strette vie del centro. Il quarantottenne è stato immediatamente soccorso e trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio. Non è in pericolo di vita. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Per le vie del centro storico è scattata la caccia a chi ha premuto il grilletto. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra mobile, gli agenti delle Volanti e la Scientifica si sta occupando dei rilievi in cerca di tracce utili. Alcuni residenti della zona, che potrebbero aver visto l’aggressore, sono stati sentiti dalla polizia. Al vaglio degli investigatori anche le telecamere dei B&B che insistono in zona ma anche quelle comunali.