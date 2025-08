“Agrigentine: Prospettive e Visioni”, le opere di Martino Lanfranconi esposte nella sede de L’Amico del Popolo

Sarà inaugurata il 2 agosto 2025, alle 21, nella Sala “Mons. Domenico De Gregorio”, sede del settimanale L’Amico del Popolo, la Mostra d’arte “Agrigentine: Prospettive e Visioni” di Martino Lanfranconi a cura di Francesco Rizzo e Carmelo Petrone.

“L’esposizione – dice Francesco Rizzo – presenta una collezione inedita di nuove opere che indagano la profonda relazione tra materia, luce, storia, architettura e astrazione. Ogni pezzo è una potente indagine sul nostro presente, ridefinendosi come un atto radicale di reinterpretazione e visione assoluta; Agrigento non solo come un luogo, ma come una lente dinamica attraverso cui la realtà viene interrogata e rimodellata”.

“Mi ha affascinato l’idea – dice Carmelo Petrone, direttore de L’Amico del Popolo – che la redazione, dove da 70 anni si confeziona il settimanale più longevo del territorio agrigentino di cui ha espresso ed esprime la cultura, le tradizioni, i valori, i problemi e le attese, come promozione della dignità per le innumerevoli storie che nascono e crescono nel locale,

da spazio dedicato alla parola scritta, diventi anche un crocevia di espressione visiva e punto di incontro per tutti coloro che amano e sostengono la cultura.”

La mostra sarà aperta tutti i giorni nella sede del settimanale in Via Duomo, 102 – 92100 Agrigento dalle 18 alle 21 nelle seguenti date: 3 agosto, 9 agosto, 10 agosto, 23 agosto, 24 agosto, 30 agosto, 31 agosto.

L’esposizione è promossa da StuporArt in collaborazione con il settimanale L’Amico del Popolo. L’ingresso è libero.