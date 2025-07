PALERMO (ITALPRESS) – Giornata impegnativa per il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS), per due interventi di soccorso nell’area delle Madonie. Nel tardo pomeriggio di ieri una persona in difficoltà, rimasta bloccata su un pendio molto ripido nei pressi di Petralia Sottana, è stata soccorso e recuperata. Concluso questo primo intervento, il Soccorso Alpino e […]