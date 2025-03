Agrigento 2025, al via il progetto “La scuola adotta un sito”

Ad Agrigento a Villa Genuardi domani 27 marzo alle ore 16 presentato “La Scuola adotta un sito” un progetto collaborativo tra Istituzioni e diversi attori del territorio, incluso dall’ Assessorato Regionale dei Beni Culturali e della Pubblica Istruzione e dall’Università di Palermo tra le iniziative di “Agrigento Capitale della cultura 2025”.

Promosso dall’Università di Palermo (Area Terza Missione, Dipartimento Culture e Società, Polo Territoriale Universitario di Agrigento) e dall’ Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento), in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (USR sede di Agrigento), e con il supporto della Curia Arcivescovile di Agrigento e di diversi Comuni, Enti e Istituti del comprensorio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il progetto coinvolgerà le Scuole del territorio, dai docenti agli studenti di ogni ordine e grado, in un programma interconnesso di formazione e divulgazione, che farà “adottare” alle Scuole una ricca serie di monumenti e siti culturali dell’intera provincia, per illustrarli al pubblico in un’apertura speciale con “guide” speciali.

Interverranno Il Presidente del Polo Universitario Territoriale di Agrigento,Giovanni Francesco Tuzzolino

Il Prefetto di Agrigento, dott. Salvatore Caccamo, La Presidente fondazione Agrigento 2025, dott. Maria Teresa Cucinotta, Il Responsabile per l’Assessorato dell’accordo interistituzionale Università-Assessorato BBCC e IS.

arch. Giuseppe Parello, La Responsabile per l’Università di Palermo dell’accordo interistituzionale Universita

Assessorato BBCC e IS e del progetto, prof. Elisa Chiara Portale, Il Dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prof. Maria Buffa Il Delegato del Rettore dell’Università di Palermo per il Public Engagement, prof. Marcantonio Ruisi, La Responsabile del Settore Politiche strategiche per la Terza Missione, dott. Patrizia Marcella Scalisi, Il Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, arch. Roberto Sciarratta, Il Soprintendente BBCCAA di Agrigento, ing. Vincenzo Rinaldi

La dott. Valentina Caminneci (Soprintendenza BBCCAA di Agrigento- Corso di Laurea Magistrale in Educazione al patrimonio archeologico e artistico UniPA) presenterà il volume “Oltre la Valle: i tesori del territorio peAgrigento capitale della cultura 2025”.