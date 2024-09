Agrigento 2025, Ciulla: “stiamo lavorando sui servizi per la città”

Mancano pochi mesi e Agrigento sarà a tutti gli effetti la Capitale della Cultura 2025. Se da un lato si lavora alla programmazione degli eventi dall’altro lato bisogna registrare le preoccupazioni di molti agrigentini, che chiedono servizi e pulizia in vista di questo grande appuntamento. “Si sta lavorando agli eventi di Agrigento Capitale della cultura 2025 e Archeoexperience è un evento che testimonia e innalza la possibilità di promuovere la nostra città. Quelli che sono i servizi è un lavoro sul quale bisogna lavorare costantemente e indipendentemente dalla Capitale della Cultura. La nostra città ha bisogno di tante cose, ha bisogno di migliorarsi sicuramente, lo stiamo facendo e lo stiamo programmando e sarà certamente messo in atto che Agrigento sarà pronta per ospitare tutte le persone che verranno non solo nel 2025 ma anche nel futuro”. Cosi l’assessore comunale al turismo Costantino Ciulla a margine del taglio del nastro dell’evento Archeoexperience che vede Agrigento baricentro della valorizzazione e promozione dei 14 Parchi Archeologici della Sicilia.