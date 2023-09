Agrigento, 3.3 milioni di euro per la nuova scuola materna Villa del Sole: affidati i lavori 

Affidati nei giorni scorsi i lavori di realizzazione del nuovo edificio scolastico scuola Materna Villa del Sole e di un polo per l’infanzia, rientranti nell’ambito dei finanziamenti PNRR del Miur. A seguito di gara esperita dal dirigente del settore VI lavori pubblici ing. Alberto Avenia, è risultata vincitrice il Consorzio stabile build Scarl con sede legale a Roma, con ribasso d’asta offerto del 7,474%, per un importo contrattuale di 2.491.639,89 oltre I.V.A.

Si porta quindi a compimento un altro passo importante nell’ambito degli interventi che sono stati finanziati a fondo perduto dallo Stato. Grazie al prezioso lavoro degli uffici preposti, l’amministrazione comunale sta portando avanti l’iter procedurale legato ai progetti finanziati.

Il nuovo asilo ospiterà 39 bambini di età tra 0 e 36 mesi, e 25 bambini di età tra 3 e 6 anni e sarà costruito ex novo. Tutti gli ambienti sono interessati da un piano colore basato sui principi cromatici del benessere psicofisico. A guidare i percorsi del bambino all’interno dell’asilo contribuiranno le forme geometriche; il cerchio, il quadrato e il triangolo, questi elementi disegneranno un percorso guida nella pavimentazione, individuando le porte di ingresso delle aule, queste figure geometriche ripetute sulle pareti svilupperanno il senso dell’orientamento e la capacità di associare ai simboli e alle forme un significato. lo spazio esterno verrà destinato a giardino ed orto didattico.

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti ad affidare i lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido pubblico e polo dell’infanzia in un’area centrale del nostro territorio con un ampio bacino di utenza, in grado di ospitare un gran numero di bambini –dichiara l’assessore all’edilizia scolastica e ai lavori pubblici, Gerlando Principato. Siamo convinti come amministrazione, dell’importanza rivestita dai servizi per la prima infanzia e, in primis, dai nidi che svolgono una funzione pedagogica fondamentale, ma hanno anche un’importante funzione sociale, perché aiutano i genitori con bambini piccoli a conciliare meglio i tempi di vita con i tempi di lavoro. Di qui la scelta di realizzare un nuovo nido per ampliare l’offerta di questo importante servizio sul nostro territorio. L’amministrazione comunale si era presa l’impegno di restituire alla comunità, con una funzione pubblica, la villa del sole con una nuova scuola, un polmone verde chiuso alcuni anni fa per motivi di sicurezza, e l’impegno è stato rispettato”.

Il nuovo asilo nido della Villa del Sole, avrà un unico piano per una superficie complessiva di circa 850 metri quadrati con un ampio spazio esterno. Dal punto di vista energetico sarà un edificio a energia quasi zero (Nzeb).

“Il calendario delle opere da avviare ed i percorsi da completare sono incalzanti – aggiungono –abbiamo uno scadenzario con date da rispettare ormai definito e che stiamo seguendo quotidianamente con attenzione e meticolosità”, questi gli impegni che il sindaco e l’assessore hanno preso con la città e sui quali riversano la loro attenzione in questo periodo.

Si ricorda che l’intervento è finanziato dalla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asilo nido alle Università – Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, per un quadro economico complessivo di 3.3 milioni di euro.