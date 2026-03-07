Agrigento

Agrigento a portata di App: arrivano i totem informativi in città

Attraverso questi strumenti sarà possibile scoprire il patrimonio artistico e culturale, gli eventi e le iniziative in programma

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Ad Agrigento, su iniziativa dell’amministrazione comunale, sono stati installati dei totem informativi nel centro città, collegati direttamente all’App del Comune di Agrigento, disponibile su Play Store ed Apple Store. 
Su ogni totem è presente un QR code che permette di scaricare facilmente l’app.

E il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, spiega: “Si tratta di uno strumento molto utile per incrementare le informazioni a disposizione dei visitatori che vogliono scoprire meglio la città di Agrigento e ricevere indicazioni utili, così come per i cittadini. 

Invito tutti a scaricare l’app per rimanere sempre aggiornati sugli eventi e ricevere le informazioni che riguardano il territorio.
I primi totem informativi sono già stati installati nel cuore del centro storico, tra via Atenea e piazza Marconi.

Attraverso questi strumenti sarà possibile scoprire il patrimonio artistico e culturale, gli eventi e le iniziative in programma, ma anche accedere a servizi utili come taxi, trasporti urbani, farmacie di turno e altre attività.
È inoltre disponibile una sezione molto importante dedicata alle segnalazioni, che permetterà ai cittadini di comunicare eventuali disservizi.”

