Candidato sindaco Di Rosa presenta il primo assessore

Nei locali della segreteria politica del candidato sindaco di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, (in campo dallo scorso settembre) è stata ufficialmente presentata la prima componente della giunta assessoriale che lo accompagnerà nella eventuale guida della Città dei templi. Si tratta di Valentina Oliveri, giovane donna impegnata nel mondo della scuola e del sociale, particolarmente attenta alle problematiche riguardanti i bambini.

Di Rosa ha brevemente illustrato ai presenti l’andamento della propria campagna elettorale, alcuni aspetti salienti della proposta che viene rivolta all’elettorato chiamato alle urne i prossimi 24 e 25 maggio, con eventuale ballottaggio quindici giorni dopo.

A prendere la parola è stata successivamente l’assessora designata, la quale con estrema lucidità ha illustrato come vorrebbe rendere Agrigento una città a misura di famiglia, di bambino, specie se questo bambino ha particolari esigenze derivanti dal proprio stato di salute. “Creeremo spazi per le famiglie, per le mamme e anche per i papà, realizzeremo luoghi dove i bambini con autismo potranno gestire al meglio i propri momenti di iper-sollecitazione sensoriale. Lavoreremo per sensibilizzare la cittadinanza su un mondo che pochi conoscono, quello appunto della disabilità, rendendo la città più vivibile. Basta con le barriere architettoniche, basta con le spiagge senza accessi prioritari ai bambini disabili. Chiederemo a tutti i locali di creare anche spazi con fasciatoi per i neonati nei gabinetti degli uomini, perchè nel 2026 certe incombenze non sono più da delegare alle sole donne”.

Di Rosa che anticipato come nei locali di piazza Gallo assegnato dal Comune alle bici elettriche che dovevano circolare in città, sorgerà – a spese della giunta Di Rosa ((gratis per i cittadini9 – un luogo riparato proprio per la gestione dei momenti difficili per le famiglie con figli autistici. Nei prossimi giorni saranno presentati altri componenti della giunta, una giunta che potrebbe anche essere composta da 6 persone invece che dalle 9 che consente la legge.

“Noi pensiamo al bene della città, alle poltrone pensano gli altri”, ha chiosato il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa.