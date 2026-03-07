PRIMO PIANO
L’Akragas vince a Scicli con una prova convincente
La squadra di Seby Catania, tornato in panchina dopo la lunga squalifica, sarà adesso spettatrice ed attenderà l'esito dell'interessante sfida tra Priolo e Pro Ragusa
L’Akragas continua a mantenere viva la speranza di vittoria finale del campionato anche in virtù delle ultime prove convincenti. Nell’anticipo della ventunesima giornata giocato oggi a Scicli, il biancoazzurri hanno battuto per due a zero i padroni di casa con reti di Tripoli all’ottavo minuto e di Marrone al 30º.
Redazione
