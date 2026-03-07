PRIMO PIANO

L’Akragas vince a Scicli con una prova convincente

La squadra di Seby Catania, tornato in panchina dopo la lunga squalifica, sarà adesso spettatrice ed attenderà l'esito dell'interessante sfida tra Priolo e Pro Ragusa

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

L’Akragas continua a mantenere viva la speranza di vittoria finale del campionato anche in virtù delle ultime prove convincenti. Nell’anticipo della ventunesima giornata giocato oggi a Scicli, il biancoazzurri hanno battuto per due a zero i padroni di casa  con reti di Tripoli all’ottavo minuto e di Marrone al 30º.

La squadra di Seby Catania, tornato in panchina dopo la lunga squalifica, sarà adesso spettatrice ed attenderà l’esito dell’interessante sfida tra Priolo e Pro Ragusa.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Agrigento a portata di App: arrivano i totem informativi in città
Sicilia by Italpress

A Palermo 2 arresti per furto aggravato in due distinte operazioni dei Carabinieri
dalla Regione

Referendum, Corecom Sicilia: da oggi stop alla pubblicazione e alla diffusione dei sondaggi
Agrigento

Candidato sindaco Di Rosa presenta il primo assessore
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, la Lega prova a rompere lo stallo: “Proponiamo noi il candidato sindaco”
Catania

Controlli nei centri per la revisione dei veicoli: sospesa attività di una ditta e revocate revisioni effettuate
banner italpress istituzionale banner italpress tv