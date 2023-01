Agrigento, avviso Voucher digitali per trasporto disabili

Al fine di accompagnare e sostenere i diversamente abili e le loro famiglie in un percorso riabilitativo, di socializzazione e di supporto, di permettere alle persone con bisogni speciali, che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere la massima autonomia possibile e partecipare alla vita della collettività l’Ambito territoriale AOD1, (Agrigento capofila, Aragona, Favara e Raffadali) indice manifestazione di interesse per l’accreditamento del Servizio Trasporto Disabili a valere sull’azione 6 PdZ 2018-2020 denominata “Liberi di Andare” mediante l’erogazione di appositi voucher digitali.

La finalità principale del servizio è quella di consentire a tutti di raggiungere le strutture a carattere assistenziale, educativo, formativo, socio-sanitario e sanitario, superando le barriere di movimento e di accesso e valorizzando il trasporto come momento relazionale ed educativo.

I trasporti vengono identificati nelle seguenti tipologie:

a) scolastico: rientra in questa tipologia di trasporto l’accompagnamento dal domicilio, dell’utente presente nel Comune di Agrigento, Aragona, Favara e Raffadali, alle scuole secondarie di primo grado al fine di garantire l’accesso al diritto allo studio e viceversa;

b) riabilitativo: accompagnamenti dal domicilio dell’utente ai centri di riabilitazione per sottoporsi a prestazioni terapeutiche riabilitative al fine di garantire il mantenimento e la prevenzione del degrado di soggetti svantaggiati affetti da gravi patologie che gravano sul livello di autonomia e viceversa;

d) occasionale: rientrano in questa tipologia di trasporto tutti gli accompagnamenti difficilmente programmabili e definibili nel tempo, al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini disabili (raggiungimento di servizi e/o strutture pubbliche e private a carattere socio sanitario, aggregativo l’effettuazione di visite mediche, terapie ecc.).

Le istanze dovranno essere presentate dalle ore 18:00 del 14 gennaio 2023 fino alle ore 24:00 del 31 gennaio 2023 Esclusivamente al Servizio Sociale digitale visibile cliccando sul seguente: link: https://agrigento.serviziosocialedigitale.it