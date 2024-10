Agrigento, al via il rifacimento della strada in via della Pace e viale dei Giardini

Dopo anni di attesa, sono ufficialmente iniziati i lavori di asfaltatura presso la Via della Pace, e a seguire, verranno eseguiti anche al Viale dei Giardini, per la messa in sicurezza del manto stradale. L’importo complessivo dei lavori è di 75.000 euro, finanziati dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia, nell’ambito dei “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del 2018” che hanno interessato anche il Comune di Agrigento.

Questo finanziamento vede il Comune come soggetto attuatore degli interventi, con le somme disponibili dal 2019. Dopo un lungo percorso, si arriva finalmente alla sistemazione di tratti stradali fondamentali per la sicurezza dei cittadini e il transito quotidiano di veicoli, motocicli e cicli.

Gerlando Principato, assessore ai lavori pubblici e alla protezione civile, ha dichiarato:“Siamo lieti di aver avviato i lavori per tutti gli interventi finanziati con l’OCDPC 558-2018, che erano rimasti inspiegabilmente bloccati per anni nonostante le somme fossero già nelle casse comunali. Con l’avvio di questi lavori e la loro conclusione entro il dicembre 2024, possiamo finalmente evitare il rischio di perdere fondi necessari per la città.”

I lavori richiederanno una parziale interdizione della viabilità per una durata prevista di circa 10 giorni lavorativi. “Ci impegneremo a limitare al massimo i disagi per i residenti della zona, che siamo sicuri comprenderanno l’importanza di questi interventi” ha aggiunto Principato. Ringraziamo la Protezione Civile Regionale per il supporto, e proseguiamo con il nostro impegno nel migliorare la sicurezza stradale e la qualità delle infrastrutture della nostra città.”