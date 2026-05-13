“AGRIgento”, al via la prima fiera dell’agricoltura al Palacongressi

Dal 14 al 17 maggio 2026 il Palacongressi di Agrigento ospiterà la prima edizione di “AGRIgento – Fiera dell’Agricoltura”, il nuovo grande appuntamento interamente dedicato al mondo agricolo e a tutta la sua filiera produttiva.

La manifestazione, organizzata da “GEA Eventi – Comunicazione – Marketing”, nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento stabile per il comparto agricolo provinciale e regionale, creando uno spazio concreto di incontro tra imprese, produttori, professionisti, studenti, associazioni di categoria e cittadini. Per quattro giorni “AGRIgento – Fiera dell’agricoltura” offrirà ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino le più moderne tecnologie del settore, confrontarsi con aziende leader, ampliare la rete professionale e promuovere le eccellenze agroalimentari locali.

Ampio spazio sarà dedicato a: agricoltura tradizionale e colture mediterranee, ortofrutta, viticoltura e olivicoltura, florovivaismo e biologico, zootecnia, benessere animale e veterinaria, macchine agricole e lavorazione del suolo , irrigazione e risparmio idrico, droni, robotica e agricoltura di precisione, energie rinnovabili e sostenibilità ambientale, turismo rurale, agriturismi e fattorie didattiche, prodotti tipici DOP e IGP, servizi finanziari, assicurativi e consulenziali. Negli spazi esterni saranno esposti mezzi agricoli di grandi dimensioni, tra cui trattori, mietitrebbie e attrezzature specialistiche.

Cuore del programma tecnico sarà la Sala Zeus, sala congressi da circa 200 posti, che ospiterà seminari, workshop e convegni promossi da ordini professionali, enti e associazioni di categoria. L’evento gode del patrocinio gratuito di numerose realtà istituzionali. Una rete qualificata che garantirà contenuti tecnici e scientifici di alto livello. “AGRIgento – Fiera dell’agricoltura” sarà anche un ponte tra scuola e territorio. Gli Istituti Comprensivi parteciperanno ad attività educative, mentre gli studenti degli Istituti Superiori potranno prendere parte ai convegni e svolgere percorsi PCTO. In particolare, venerdì 15 maggio dalle ore 9:00, è previsto un incontro dedicato all’importanza delle api nell’ecosistema con laboratorio didattico sulla smielatura. A presentare gli eventi collaterali e moderare i convegni sarà la giornalista Denise Inguanta.

Orari e ingresso

Giovedì 14 maggio: dalle ore 15:00 alle 20:30 inaugurazione ufficiale aperta al pubblico alle ore 15:30. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio: dalle ore 09:00 alle 20:30. Ingresso gratuito per tutti i visitatori. “AGRIgento – Fiera dell’agricoltura” si candida a diventare il nuovo appuntamento di riferimento per il mondo agricolo siciliano, unendo innovazione, tradizione, formazione e sviluppo economico. Un progetto ambizioso che guarda al futuro dell’agricoltura con una visione moderna, sostenibile e fortemente legata al territorio.