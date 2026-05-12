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Pauroso incidente a Porto Empedocle, auto sfonda muro e si ribalta ma la conducente non si trova

Quando forze dell’ordine e soccorritori sono arrivati sul posto non c’era traccia del conducente del veicolo nonostante il violento impatto

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

Un pauroso incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Porto Empedocle, nella zona di un camping a non molta distanza dall’hotel Villa Romana. Una Lancia Ypsilon si è ribaltata completamente dopo aver sfondato un muro che delimitava la carreggiata. Il conducente del veicolo, però, non si trova.

Quando polizia locale, soccorritori e vigili del fuoco sono arrivati sul posto, allertati dalla segnalazione inviata da alcuni passanti, non c’era nessuno. È possibile che chi si trovasse alla guida, per ragioni non ancora del tutto chiare, si sia allontanato volontariamente nonostante il terribile impatto. I carabinieri, che sono già risaliti a chi è intestata l’automobile, stanno effettuando i dovuti accertamenti per fare luce su quanto avvenuto. 

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