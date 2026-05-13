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Vedono donna nel cofano di un’auto e chiamano la polizia ma era l’amante 

Alcune studentesse hanno chiamato la polizia pensando ad un sequestro ma si è scoperto che la donna era l’amante del proprietario dell’auto che non voleva essere scoperta

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Una donna chiusa nel bagagliaio di un’auto e scatta l’allarme sequestro. Ma solo dopo qualche ora si è scoperto che si trattava dell’amante del proprietario dell’auto. E’ accaduto a Caltanissetta. Ad avvertire la Polizia sono state alcune studentesse che hanno visto la donna entrare nel cofano di un’auto in pieno centro a Caltanissetta.

Temendo un possibile rapimento hanno immediatamente avvertito la polizia. Ma gli agenti dopo avere rintracciato il conducente che hanno accompagnato in questura, hanno saputo che era l’amante dell’uomo che non voleva essere scoperta. L’umo ha detto che la sua amante per evitare che qualcuno la vedesse uscire dal palazzo in cui aveva trascorso la notte, si sarebbe nascosta nel bagagliaio dell’auto, con l’intenzione di farla scendere poco dopo in un’altra zona della città. 

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