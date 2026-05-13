Hantavirus, test su una turista ricoverata in Sicilia 

Nella serata di ieri e’ stato richiesto ed effettuato un test per Hantavirus su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. La turista si e’ successivamente recata a Messina dove e’ stata ricoverata per una polmonite. Lo rende noto il ministero della Salute.

Ieri e’ stato richiesto dalle autorita’ sanitarie locali di effettuare il test per Hantavirus. Il campione relativo alla turista e’ stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove sara’ analizzato insieme al campione prelevato al venticinquenne calabrese in isolamento fiduciario. Sempre oggi e’ stato anche rintracciato sul suolo italiano, a Milano, un turista britannico che viene considerato un contatto poiche’ ha viaggiato sul volo Sant’Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima.

Ieri l’Italia ha ricevuto la segnalazione dal governo britannico e il Ministero della Salute, con il supporto del Ministero dell’Interno, ha rintracciato il turista e contattato la Regione Lombardia che si e’ subito attivata. Il turista e’ stato trasportato all’ospedale Sacco di Milano per la quarantena, in base a quanto stabilito dalla circolare ministeriale dell’11 maggio. Con lui, al Sacco, per precauzione, anche un accompagnatore che viaggia con il turista. Il Ministero, si sottolinea, continuera’ a informare con tempestivita’ e trasparenza sull’evolversi della situazione.