Politica

Cracolici: “Commissione Antimafia il 28 maggio sarà a Sferracavallo”

Corruzione: “Su Cefpas acquisiremo esposto per aprire nostra inchiesta”

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Alla luce dei gravi fatti di violenza e intimidazione registrati a Caltagirone, Catania e Palermo, e di fronte a un’attività estorsiva che torna a essere violentemente visibile, la commissione regionale Antimafia ha deciso di fare la sua parte: terremo una seduta pubblica il 28 maggio nella borgata di Sferracavallo, a Palermo, all’interno dell’istituto comprensivo e coinvolgendo tutte le istituzioni, per dare il senso di una commissione che esce da queste mura e va incontro ai cittadini, anziché voltare la faccia”.

Lo ha annunciato il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, intervenendo oggi in aula all’Ars. “Già nella relazione fatta due anni fa da questa commissione – ha aggiunto Cracolici – avevo manifestato tutta la mia preoccupazione per la circolazione crescente di armi da guerra, un timore che si è ora manifestato con l’uso di kalashnikov. Abbiamo il dovere di tenere alta la vigilanza”.

Sul tema della corruzione, poi, il presidente ha chiesto gli atti sulla vicenda Cefpas e i presunti favoritismi: “Chiederemo che l’esposto presentato in procura venga acquisito dalla Commissione Antimafia per aprire un’inchiesta. Quanto sta succedendo nel sistema pubblico, tra Sas, Cefpas ed enti partecipati rischia di diventare una gigantesca macchina clientelare che si acuisce nel momento delle elezioni”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.16/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.16/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Vedono donna nel cofano di un’auto e chiamano la polizia ma era l’amante 
Apertura

Maxi rissa ad Aragona con spranghe e coltelli, tre feriti 
Apertura

Palermo piange Alessia, la piccola guerriera rosanero
Apertura

Hantavirus, test su una turista ricoverata in Sicilia 
Apertura

Pauroso incidente a Porto Empedocle, auto sfonda muro e si ribalta ma la conducente non si trova
banner italpress istituzionale banner italpress tv