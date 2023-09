Agrigento, al via lavori recupero e restauro del Sacrario militare del cimitero Bonamorone

Un monumento di grande importanza storica e artistica che, dopo molti anni di abbandono, sarà recuperato e restituito alla città. Il dialogo avviato dal sindaco Franco Miccichè con il Ministero della Difesa, commissariato Generale per le Onoranze ai caduti, ed i successivi sopralluoghi congiunti tra l’ex assessore Roberta Lala e l’assessore Gerlando Principato con il Tenente Colonnello GArs Fabio De Vittoris e il direttore del Commissariato Generale, hanno reso possibile la redazione del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Sacrario Militare ubicato nel cimitero di Bonamorone. Si tratta di una delle testimonianze più interessanti della Grande guerra che accoglie le spoglie mortali di 12 militari della Grande guerra e quelle di 73 militari della Seconda Guerra mondiale. Il monumento agrigentino venne realizzato per iniziativa ed interessamento del Procuratore Generale della Repubblica di Palermo che, nel 1965, a cura e spese della Regione Siciliana e su terreno di proprietà del Comune, decise di dare degna e onorevole sepoltura ai caduti per la Patria nei due conflitti mondiali con un monumento imponente ed austero.

«L’affidamento dell’appalto ed i lavori di messa in sicurezza partiti lo scorso luglio 2023 – sottolinea l’assessore alla protezione civile e ai Lavori pubblici, Gerlando Principato – sono stati appaltati e consegnati dal Ministero della Difesa, Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, e dovrebbero essere completati entro il mese di settembre». Il progetto dei lavori di messa in sicurezza del Sacrario militare, che ha ottenuto il nulla osta della Soprintendenza di Agrigento, è stato reso grazie a dei fondi del Commissariato Generale per le Onoranze ai caduti. Presto il sacrario sarà nuovamente fruibile a chiunque volesse visitarlo e disponibile per le celebrazioni in memoria dei caduti di guerra.