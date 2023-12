Agrigento, al via l’iniziativa “Io non ci casco”

Durante le festività il rischio di raggiri e truffe trova maggiore terreno fertile, soprattutto nella platea delle persone che vivono da sole. Il Comune di Agrigento promuove “Natale Sicuro” nell’ambito dell’iniziativa “Io non ci casco”, la campagna di prevenzione, destinata agli anziani, per non cadere nella trappola dei malintenzionati, finanziata dal Ministero dell’Interno, sostenuta nel territorio dalla Prefettura di Agrigento e realizzata dall’Assessorato ai Servizi Sociali di Palazzo dei Giganti.Il progetto, avviato lo scorso mese di ottobre, ha fatto tappa, attraverso significativi focus informativi, in alcune parrocchie e organizzazioni della città con il coinvolgimento della terza età.

Domani, venerdì 22 dicembre, alle ore 10,00 presso il foyer del Teatro Pirandello di Agrigento si riaccenderanno i riflettori su questa importante campagna di sensibilizzazione, i cui suggerimenti, che potranno certamente tornare utili in occasione delle festività, saranno contenuti in uno speciale cadeau che richiama proprio la solenne ricorrenza. L’Assessore alle Politiche Sociali, Marco Vullo, sorretto dagli uffici competenti con in testa la psicologa Teresa Urso, consegnerà, a margine della cerimonia, il dono agli anziani presenti, i quali, nel corso della mattinata, avranno l’opportunità di ascoltare dagli uomini e donne in divisa i sapienti ed efficaci consigli, accompagnati da interessanti contributi e testimonianze, per assumere un comportamento adeguato a fronteggiare eventuali truffe, sia che le insidie arrivino attraverso i canali digitali che in presenza. Interverranno, oltre al Vicario del Prefetto e al Sindaco Miccichè, i rappresentanti del Comando provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Postale, della Polizia di Stato e dell’Arcidiocesi. Subito dopo, sempre al Foyer del Teatro Pirandello, su iniziativa dell’Amministrazione comunale è stato programmato un importante momento a sfondo solidale.