Agrigento, al via rifacimento pavimento delle sale operatorie dell’ospedale 

Non si fermano all’ospedale di Agrigento gli interventi di miglioria strutturale e tecnologica del complesso operatorio. Dopo la recente inaugurazione di una nuova sala chirurgica dotata di apparecchiature di ultima generazione per un investimento di oltre settecentomila euro, la direzione generale ASP, su proposta del Servizio Tecnico aziendale, ha appena approvato il completo rifacimento delle pavimentazioni dell’intero blocco operatorio per eliminare irregolarità del piano di calpestio dovute all’usura e al tempo.

Le superfici saranno rivestite con un particolare materiale resinoso che, oltre a risultare idoneo per le sale chirurgiche e per gli ambienti attigui, rappresenta una soluzione tecnica di facile posa e ridotti tempi di lavorazione. Già esperita la gara d’appalto con l’aggiudicazione dei lavori urgenti, per un importo di oltre quarantacinquemila euro, in favore della ditta Pavidur srl di Cianciana.

Come già preannunciato dal commissario straordinario ASP, Mario Zappia, la recente inaugurazione della nuova sala operatoria non rappresenta dunque un punto d’arrivo per il complesso operatorio del “San Giovanni di Dio” ma l’inizio di un globale ammodernamento strutturale che, in questa fase, si arricchisce di una nuova, moderna e funzionale pavimentazione.