Agrigento, ampliato orario di servizio dipendenti comunali: plauso dei sindacati

Nella giornata di ieri, in seguito all’approvazione del bilancio da parte del Comune di Agrigento, Palazzo dei Giganti ha proceduto all’ampliamento a 34 ore (su 36 massime) dell’orario di lavoro del personale stabilizzato dell’Ente e alla firma del contratto integrativo di categoria.

Ad esprimere soddisfazione sono i sindacati Cisl Fp, Fp Cigli, Csa e Uil Fpl attraverso i segretari Salvatore Parello, Enzo Iacono, Vincenzo Lo Re e Luigi Fabrizio Danile.

“Si tratta di un risultato a lungo atteso dai lavoratori frutto della collaborazione tra l’Amministrazione e i sindacati – dicono in una nota – che è diventato realtà. Ringraziamo quindi il sindaco Franco Miccichè e la sua giunta e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Civilità e i consiglieri comunali per l’impegno profuso e per il loro senso di responsabilità, che li ha portati a rinunciare ai 15 giorni previsti per il rilascio dei dovuti pareri sul bilancio. Si tratta di un buon segnale rispetto al nuovo anno, perché anche al Comune di Agrigento si possano affrontare e superare altre criticità storiche per garantire sempre più servizi ai cittadini e diritti ai lavoratori”.