Agrigento, anziana cade in casa e sviene: soccorsa dai vigili del fuoco  

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Callicratide ad Agrigento all’interno di una abitazione per soccorrere un’anziana. La donna è caduta in casa e non dava segnali di vita, scattati i soccorsi i pompieri si sono introdotti all’interno dell’abitazione insieme ai sanitari del 118. L’80 enne fortunatamente sta bene e non c’è stato bisogno del ricovero.