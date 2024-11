Agrigento, assemblea Segretari generali comunali e provinciali sul rinnovo del contratto

Si è svolta questa mattina nell’Aula “Giglia” del Libero consorzio comunale di Agrigento, l’assemblea dei Segretari generali della provincia promossa dal Segretario generale dell’ex Provincia, Piero Amorosia.

L’incontro ha visto anche l’intervento del Prefetto Filippo Romano e di rappresentanti nazionali e regionali dell’UNSCP, l’Unione nazionale dei Segretari comunali e provinciali con la presenza della Segretaria regionale Anna Giunta e del vice segretario nazionale Giovanni Spinella.

L’assemblea, è stata indetta per discutere del nuovo Contratto collettivo nazionale delle Funzioni locali della categoria sottoscritto lo scorso 16 luglio.

“Quella di oggi – ha detto il segretario generale Piero Amorosia – è stata l’occasione per discutere non solo del contratto di lavoro, ma anche per trovare un’uniformità di comportamenti in determinate questioni che riguardano il ruolo dei segretari generali. Infatti, tra i nostri compiti c’è proprio quello di collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi degli Enti per cui lavoriamo, sia in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Da qui -conclude Amorosia – la necessità di incontraci per discuterne e trovare una sinergia di comportamenti”.