Agrigento, attraversamenti pedonali davanti le scuole: al via i lavori

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in prossimità degli attraversamenti pedonali davanti le scuole della città e della periferia. A comunicarlo è l’Assessore alla Polizia Locale di Agrigento Carmelo Cantone che a tal proposito dichiara: “Con l’imminente inizio delle attività scolastiche, stiamo cercando di rendere più sicuri gli ingressi degli studenti nei plessi scolastici. Per questo motivo già da questa mattina gli operai comunali si sono occupati di ripristinare le strisce pedonali davanti gli istituti scolastici cittadini e periferici. Nonostante gli interventi abbiano un costo non indifferente sulle casse comunali, puntiamo a completare tutti gli attraversamenti in breve periodo, in modo tale da essere pronti quando iniziano le scuole, con la normale viabilità e senza disagi. Questo a testimonianza di come, nonostante le numerose difficoltà, l’Amministrazione Miccichè, continua a restare vicina al territorio e ai propri cittadini.” – conclude l’Assessore Carmelo Cantone.