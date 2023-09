Agrigento, auto in marcia prende fuoco: conducente in salvo

Momenti di panico ad Agrigento. Un’auto in marcia ha improvvisamente preso fuoco nel quartiere del Quadrivio Spinasanta. Il conducente della Fiat Punto, accortosi del fumo, e’ riuscito ad abbandonare in tempo l’abitacolo e mettersi in salvo.

Le fiamme hanno distrutto completamente il veicolo; il fumo ha annerito anche un’altra auto che si trovava posteggiata sopra un marciapiede.

Sul posto tempestivamente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e i poliziotti della sezione Volanti della Questura.