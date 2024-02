Agrigento, auto si ribalta in un incidente in piazza Ugo La Malfa

Un incidente stradale si è verificato nei pressi di piazza Ugo La Malfa, nel centro di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due auto. Nell’impatto la Fiat Panda guidata da un automobilista si è ribaltata su un fianco.

Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per entrambe le persone alla guida dei rispettivi mezzi. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti delle Volanti, il personale sanitario di Alfa1 e i vigili del fuoco.