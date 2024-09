Agrigento, automobile di Aica danneggiata a colpi di pietra: indagini 

Raid vandalico ad Agrigento. L’automobile di proprietà di Aica, l’azienda idrica dei comuni agrigentini, è stata danneggiata a colpi di pietra nel centro di Agrigento. Il fatto è avvenuto nella tarda notte in via Duse, a pochi passi dal Viale della Vittoria. Ignoti malviventi, forse armati di pietre e bottiglie, si sono scagliati contro il parabrezza del veicolo mandandolo in frantumi.

A fare la scoperta è stato uno dei dipendenti Aica che ha immediatamente chiamato i carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma. Al vaglio l’eventuale presenza di telecamere nella zona. Il gesto sembra un danneggiamento mirato anche alla luce della perdurante crisi idrica che ormai da mesi sta affliggendo la provincia di Agrigento.