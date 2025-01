Agrigento blindata per l’arrivo del presidente Mattarella, coma cambia la viabilità 

Agrigento si prepara ad accogliere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in arrivo sabato mattina per inaugurare la Capitale Italiana della Cultura 2025. L’ultima visita del capo dello Stato nella Città dei templi risale al luglio 2017 per le celebrazioni dei centocinquanta anni della nascita di Luigi Pirandello. L’arrivo del presidente della Repubblica impone misure di sicurezza straordinarie, un imponente servizio d’ordine e, di conseguenza, modifiche sostanziali alla viabilità cittadina. Mattarella atterrerà con un elicottero all’interno dello stadio Esseneto per poi trasferirsi al teatro Pirandello per la cerimonia di Capitale Italiana della Cultura. L’amministrazione comunale, con apposita ordinanza dirigenziale, ha disposto alcune modifiche al traffico imponendo divieti di sosta e chiudendo al traffico le arterie principali della città.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

A partire dalle 09:00 del 17 gennaio e fino alle 15:00 del 18 gennaio non si potrà circolare in entrambi i sensi di marcia nelle seguenti vie: via Manzoni intersezione con via Caruso Lanza verso via Petrarca; via Petrarca fino all’intersezione con via Passeggiata Archeologica; Intersezione di via Passeggiata Archeologica bivio Bonamorone; Intersezione via Crispi incrocio Hotel della Valle; via Crispi, via Fazello e via Sturzo; Via Crispi fino a salita Coniglio; via Crispi fino a incrocio con via Europa; via Esseneto incrocio con via Acrone; Viale della Vittoria ex bar Sajeva fino a piazza Stazione; chiusura di piazza Stazione; piazzale Aldo Moro altezza Prefettura, Posta centrale, caserma dei Carabinieri. Eventuali auto saranno dirottate in via Gioeni.Chiusura di piazza San Pietro intersezione con via Empedocle; via delle Torri e via Empedocle fino a piazza Sinatra; via Garibaldi tutta; salita Lauria, via Curreri, salita Ortolani, via Vallicaldi, via Santa Lucia, via Volpe incrocio con via Dante, chiusura trivio via Dante, Manzoni, Callicratide, via Plebis Rea, via Matteotti, via San Girolamo e via San Vincenzo. Via Atenea resterà chiusa fino alla mezzanotte del 18 gennaio.

DIVIETO DI SOSTA

A partire dalle 09:00 del 17 gennaio e fino alle 15:00 del 18 gennaio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie: via Petrarca, via Manzoni e via Scavo comprese le aree di parcheggio di pertinenza dello stadio Esseneto; via Petrarca fino all’intersezione con via Passeggiata Archeologica; intersezione di via Passeggiata Archeologica, bivio Bonamorone, via Crispi incrocio via Demetra, via Fazello, via Sturzo fino a piazza Stazione; via delle Torri e via Empedocle compreso il tratto tra via delle Torri e piazza Sinatra e il parcheggio di piazza Ravanusella, il parcheggio di fronte al civico 59 e 73 di via Empedocle fino all’intersezione con via Santa Lucia e piazza Sinatra; Piazzale Ugo La Malfa ad eccezione delle Autorità; Piazza Pirandello, piazza Garibaldi ambo i lati, via Garibaldi, via Pietro Nenni, via Santa Sofia, via Orfane ambo i lati salita San Domenico e via Amendola tutta.