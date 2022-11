Agrigento, bruciata auto in via Imera: incendio doloso 

Non c’è alcun dubbio sulla natura dolosa di un incendio che ha danneggiato una Fiat parcheggiata nella centralissima via Imera, ad Agrigento. Nei pressi del veicolo, di proprietà di un 37enne, è stata rinvenuta una bottiglia contenente del liquido infiammabile.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento e i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Al via le indagini per risalire all’autore del gesto. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio.