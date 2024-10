Agrigento, camionista sospetta di aver investito ciclista: al via le ricerche

Non c’è traccia nè di bicicletta e nè di una persona sotto il viadotto Morandi, ma nonostante ciò proseguono senza sosta, da ieri mattina, le ricerche da parte dei Vigili del fuoco e della protezione civile comunale. Secondo una prima ricostruzione, un camionista ha allertato i Carabinieri poichè sospettava di aver investito un ciclista mentre percorreva il viadotto Morandi in direzione Porto Empedocle alle prime luci dell’alba. Ad oggi nè a Carabinieri e nè alla Polizia risulterebbero denunce di persone scomparse, nè tanto meno di persone ferite che si sono recati in ospedale. Adesso nella zona sotto il viadotto anche le squadre cinofile dei pompieri dei distaccamenti di Sciacca, Licata e Canicattì