Agrigento capitale della cultura 2025, Codacons: “ma i soldi chi li mette?”

Agrigento rientra tra 16 le città italiane che hanno presentato la manifestazione d’interesse al Ministero della Cultura per partecipare al titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2025. Nel dossier che va presentato con le attività che si vogliono portare avanti, il Comune di Agrigento deve anche allegare la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria del progetto culturale proposto.

“Il Comune di Agrigento partecipa al concorso con un progetto senza sostenibilità economica, a rischio default, e puntando per la copertura, su entrate presunte, vedi la tassa di soggiorno o la sagra del Mandorlo in fiore”, dichiara Giuseppe Di Rosa responsabile regionale per la trasparenza negli enti locali, che oggi ha incontrato la stampa per illustrare le perplessità circa i costi preventivati da Palazzo dei Giganti per la partecipazione al concorso. “Il Comune non ha soldi per pagare le ore di lavoro straordinario del 2016 e si presentano progetti che non hanno la dovuta copertura necessaria. Dunque i soldi chi li mette? Noi chiediamo che il Comune renda pubblico il bilancio del 2022 e poi parliamo di concorsi”, conclude Di Rosa.