Agrigento Capitale della cultura 2025, lo stato di abbandono del centro storico: le immagini

Rifiuti di ogni genere, erbacce, case fatiscenti a rischio crollo. Questa è la fotografia scattata questa mattina in via Vallicaldi, in pieno centro storico di Agrigento, ancora una volta teatro di un episodio di criminalità. Dopo i blitz dei Carabinieri e della Polizia locale qualcosa si era fatta anche tramite le associazioni per ristabilire un pò d’ordine e riqualificare la zona. Ma ancora una volta dobbiamo segnalare una condizione igienico sanitaria alquanto allarmante; gli agenti di Polizia questa mattina hanno dovuto lavorare in mezzo alla spazzatura, ad una colonia di felini, escrementi non solo di animali ma anche umani, bottiglie di vetro e di plastica ovunque, e il cattivo odore. I residenti che sono nella zona davanti alle telecamere hanno espressamente esclamato: “perchè non chiamate il sindaco o chi per lui?”. Ricordiamo anche che nella zona insistono dei b&b e la cartolina non è delle migliori per i turisti in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025.